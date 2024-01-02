نزل رسمي .. جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي وعلمي 2024

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة في مصر عن جدول الامتحانات الخاص بهم تزامنًا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية التيرم الثاني لعام 2023/ 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الحالي عن الخريطة الزمنية لامتحانات العام التي حددتها الوزارة، وسوف نوضح في هذا المقال كل ذلك بالتفصيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي الجدول الخاص بامتحانات الثانوية العامة وموعد بدايتها ونهايتها التي من المقرر أن تكون بداية من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو لعام 2024وتنتهي في النصف من شهر يوليو لعام 2024، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو لعام 2024.

الجدول المتداول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024

تم النفي من قبل وزارة التربية والتعليم الجدول المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والذي أكدت الوزارة انه غير صحيح حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول الصحيح والأكيد في بداية اليرم الثاني للعام الدراسي 2024.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024

بعد أن تعرفنا معًا على هذا الموعد المتعلق ببدء اختبارات الثانوية العامة، يمكننا القول إنه قد تم الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية من قبل هيئة القطاع العام للمعاهد الأزهرية والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو لعام 2024 ميلادية، الموافق الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة لعام 1445، بينما امتحانات الدور الثاني سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر أغسطس الموافق الرابع عشر من شهر صفر لعام 1446.