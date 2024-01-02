يلا اضبط .. تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 علي القمر النايل وعرب سات

قناة القاهرة الإخبارية تكون من القنوات المصرية المشتملة على سلسلة هائلة من كلًا من الإعلاميين وكذلك الصحافيين، هذا بجانب أنها تكون متضمنة فريق عمل كبير من المراسلين الذين يكونوا موجودين بالعالم، كما أن تلك القناة يكون هدفها تغطية حصرية لكل الأخبار التي تكون محلية وكذلك عالمية وإقليمية، وفيما يلي سوف نرفق لكم تردد تلك القناة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024

هذه القناة التي تدعى بقناة القاهرة الإخبارية من القنوات المميزة التي يكون البحث عليها كبير للغاية بصورة مستمرة، كما أنها تقوم ببث المحتوى على كلًا من النايل والعرب سات، وقد جاء ترددها على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11747

معدل الترميز 24500

معامل تصحيح الخطأ ¾

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي عرب سات

يمكن أن يتم مشاهدة محتوى تلك القناة بضبط التردد الآتي على العرب سات:

التردد 12520

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

الاستقطاب رأسي

تحميل تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024

لكي تشاهد محتوى تلك القناة، عليك السير على النقاط المقبلة:

اذهب للإعدادات.

انقر على زر “إضافة تردد”.

بعد ذلك سجل باقي التفاصيل اللازمة.

في النهاية، انقر على أيقونة “بحث”.

معلومات عن قناة القاهرة الاخبارية

تم إنشاء تلك القناة بشهر أكتوبر 2022، وهي تكون مشتملة على سلسلة من الإعلاميين الأفاضل، وتعد تلك القناة من أبرز القنوات المعروفة وكذلك المشهورة للغاية، التي قامت بتحقيق العديد من المتابعين والمشاهدين، كما أنها معروفة بأنها تعرض أهم وأبرز الأخبار التي لا تحصى، المحلية وأيضًا العالمية طوال اليوم بأعلى جودة.