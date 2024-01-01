اعرف دلوقتي .. سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق 2024

يترقب الكثير من المواطنين إعلان سلم رواتب الموظفين في البلاد، خاصة بعد إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن زيادة في الرواتب، وتلك الزيادة التي تم الإعلان عنها أصبحت موضوعاً يثير اهتمام العديد من المواطنين، حيث يسعى الجميع للتعرف على جدول الرواتب الجديد بعد هذه الزيادة، بالإضافة إلى ذلك، يترقب المواطنون بشغف الموافقة على السلم الجديد المخصص للعاملين والموظفين، مما يجعل هذا الأمر محط اهتمامهم وترقبهم المستمر.

سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

ينتظر الكثيرون في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن سلم رواتب الموظفين، حيث تمت الموافقة على هذا السلم من قبل الوزير المختص. تم إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 450000 دينار عراقي، وهذا الإعلان جعل العديد من المواطنين يترقبون تحديد سلم الرواتب الخاص بهم، بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن تشكيل لجنة مالية لتحديد تفاصيل السلم ومتابعة التطورات الحالية في هذا السياق، وتمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس النواب لفترة ثلاث سنوات، مما يعزز الاستقرار ويوفر إطارا زمنياً لتطبيق وتقييم فعالية هذا السلم المحدث.

موعد صرف رواتب الموظفين

يتم صرف رواتب الموظفين في جمهورية العراق شهرياً عبر وزارة المالية العراقية، و يتم صرف هذه الرواتب بداية من يوم 24 من كل شهر، حيث يتم البدء في عملية الصرف في هذا التاريخ وتستمر حتى اليوم 27 من الشهر الميلادي.

زيادة رواتب الموظفين فى العراق

حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل الموعد المحدد لصرف الزيادة الخاصة برواتب الموظفين في العراق، و يُعلم أن رواتب التقاعد تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وقد يحدث تأخير في حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية، لذلك، يتعين على المواطنين الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي لصرف تلك الزيادة.

رواتب الموظفين في العراق

في العراق، يشهد النظام الراتبي اختلافاً واضحاً بين الموظفين، حيث يعتمد ذلك على متغيرات متعددة، بما في ذلك الجنس والقطاع العملي، في القطاع الحكومي، تتباين الرواتب عن القطاع الخاص، وتظهر فروقا بين رواتب الذكور والإناث، يتراوح متوسط الرواتب حوالي 2.050.000 دينار عراقي شهرياً