اتحدد رسمي .. موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

يشغل بال العديد من الأشخاص في العراق الموعد التي يتم من خلال صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 ويرغب العديد من الأشخاص في التعرف على إجابة العديد من الاستفسارات الخاصة بهم، حيث يزيد الاهتمام بتلك الأمراض وذلك مع اقتراب نهاية الشهر الحالي وبداية العام الجديد 2024 وخاصة بعد الإعلان الخاص لمجلس الوزراء العراقي عن الإجازة الرسمية في كافة القطاعات العامة وذلك في يومي 25 و 26 من شهر ديسمبر الجاري سوف نتناول في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة بالتوضيح والدقة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

وفقاً لبعض المعلومات التي تم تعيينها فإنه قد كان من المفترض أن يتم بدء صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين مصرف الرافدين، وذلك في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وسوف يتم نزول الرواتب الخاصة بالموظفين وذلك في بداية الشهر الميلادي وتجدر الإشارة على أنه من المفترض أن يتم صرف الرواتب الخاصة بهم من كافة المصارف العراقية، حيث أنه يكون غير مقتصر على مصرف الرافدين فقط.

الشروط الخاصة للتقديم على رواتب التقاعد

قد تم بدء صرف الرواتب الخاصة بالتقاعد في يوم الأحد الماضي حيث يوافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ويمكن أيضاً لجميع المستحقين للحصول على رواتب الخاصة بالتقاعد وذلك من خلال الفروع الخاصة بالبنوك العراقية أو يمكن أن يتم ذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال مجموعة المنافذ الخاصة بالبيع المختلفة، ليتم من خلال ذلك تلقي مستحقاتهم الشهرية وتتمثل الشروط الخاصة للتقديم على الرواتب فيما يلي: