من هُنــا .. رابط تسجيل ترفيعات المعلمين في الأردن بالشروط 2024
الفحص والتحقق من الترقيات الخاصة بالمعلمين في المملكة الأردنية يشكل جزءاً حيوياً لتعزيز التقدم المهني والاستمرار في ميدان التعليم، و أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية مؤخراً نتائج عمليات الترقية، ولتيسير الوصول إلى هذه المعلومات، قدمت الوزارة موقعاً خاصا يتيح للمعلمين والطلاب استعراض الترقيات المتاحة.
تسجيل ترفيعات المعلمين في الأردن
بدءاً من زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية من هنا، يُفضل الوجود على صفحة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم، يُمكنك تحديد خيار “الترفيعات” المتاح في القائمة، بعد ذلك، يتوجب عليك إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم الوزاري والرقم الوطني، وفي النهاية، قم بالنقر على خانة الاستعلام للاطلاع على نتائج الترفيعات.
شروط نظام ترفيعات المعلمين فى الأردن
تحديث نظام ترفيعات المعلمين في وزارة التربية يعتمد على تحديد شروط ومعايير صارمة، حيث يتم رفع الموظف من الفئتين الأولى والثانية إلى درجة أعلى والانتقال إلى الراتب الأساسي الأعلى في الدرجة العليا وفقاً للمعايير التالية:
- يُشترط أن يكون الموظف قد قضى فترة لا تقل عن ستة أشهر في الدرجة العليا.
- يلزم الموظف المشاركة في البرامج التدريبية وتجاوز الامتحانات المخصصة.
- على الرغم من توفر هذه الشروط، يُرفع الموظف تلقائيا في حال تعرضه للتقاعد أو إجراءات تأديبية قبل تاريخ 31 ديسمبر.
- في حالة متابعة الموظف قانونيا أو تأديبيا، يتوجب انتظار صدور القرار القضائي أو التأديبي لاتخاذ قرار بترقيته.
- يلزم أيضا ترك إحدى المراتب شاغرة للموظف لتمكين ترقيته في حال ثبوت براءته من التهمة الموجهة إليه.