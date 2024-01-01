الإعانة المالية fnpos غير مستردة بقيمة 500 ألف دينار لهذه الفئات بتلك الشروط aide-rurale.fnpos.dz

المساعدات المالية لا تنقطع عن المواطنين والمواطنات من قبل الحكومة الجزائرية، وضمن واحدة من المساعدات التي قُدمت للشعب الجزائري هي الإعانة المالية fnpos، حيث تم إطلاقها ضمن إطار برنامج السكن الريفي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم شروط هذه الإعانة وقيمتها وكيف يمكن التسجيل عليها بالتفصيل، فكونوا معنا.

ملف الإعانة المالية fnpos

قامت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التسجيل على إعانة السكن الريفي من يوم الثلاثاء الثاني من جانفي 2024 القادم، حيث جهزت الوزارة منصة إلكترونية بحيث يتمكن المتقاعدين والعمال الأجراء بالتسجيل بها والاستفادة من إعانة مالية غير مستردة فيما يخص السكن الريفي، ويتم تقديم هذه المنحة لم يتوافر به شروط الحصول عليها، وهذه المنصة تسمح للجميع بالتسجيل بشكل أولى، ثم إظهار النتائج الخاصة بالمعالجةن بالإضافة إلى تحديد المواعيد وتقديم الطعن.

وهذه الإعانة تشجع الأسر الجزائرية على تجهيز سكن مناسب لهم بالريف الجزائري، وفي نفس الوقت مساعدة السكان المحليين على تنمية مناطق سكنهم وتثبيت وجودهم به.

التقديم على الإعانة المالية fnpos من هنا.

شروط الإعانة المالية fnpos

حتى تحصل على منحة فيمتها نصف مليون دينار جزائري، عليك أن تتوافر بك الشروط التالية: