مجلة عروض كارفور عيد الميلاد خصومات نـــارية لجميع محبي الشراء في عيد carfour

عروض كارفور يعد كارفور واحد من أكبر المحلات التجارية التي يوفر للأفراد عروض مميزة كل فترة كما أنه ينتشر في كل محافظات جمهورية مصر حتى يتمكن الجميع من الذهاب، والحصول على كل المشتريات التي يرغبون بها بسعر خيالي بالإضافة إلى أنه يشمل كل الموارد، والسلع الغذائية كذلك الأجهزة الكهربائية.

عروض كارفور

مع بداية العام الجديد يقوم كارفور بعمل عروض كثيرة على مختلف المنتجات منها المنظفات الأجهزة الكهربائية كذلك السلع الغذائية من خضروات لحوم، وكل المستلزمات المهمة على سبيل المثال تتوفر زبادي المراعي بسعر 49 جنيه بدلاً من سعر 75 جنيه أيضاً تم عمل عرض على كريستال زبدة كيلو واحد بسعر 65,95 جنيه بدلاً من سعر 79,95 جنيه بالإضافة إلى خفض سعر جبنة دومتي 700 جم إلى 129 جنيه بدل ثمن 149 جنيه كذلك جبنة أبو الولد التي تتكون من 16 قطعة سعرها أصبح 32,45 جنيه بدل من 36,95 جنيه أيضاً يوجد جبنة كيري 24 قطعة بسعر 135,95 جنيه بدلاً من سعر 160 جنيه.

عروض كارفور للمنظفات

قدم هايبر كارفور عروض مميزة على جميع المنظفات المنزلية حيث أنه عمل تخفيض على أوكسي جل أوتوماتيك ليكون بسعر 197,95 جنيه بدل من 203 جنيه أما عن أوكسي مسحوق فهو أيضاً يوجد داخل العرض بسعر 129,95 جنيه لاسيما يوجد برسيل جل للملابس السوداء بسعر 143,95 جنيه بدلاً من سعر 170,95 جنيه علاوة على ذلك يوجد منظفات من أجل تنعيم الملابس فيلفيتا بسعر 44,95 جنيه بدل من 64,95 جنيه.

دائماً هايبر كارفور ما يقدم الكثير من العروض خاصة في عيد الميلاد الخاص به حيث تبدأ العروض اليوم الأول من شهر يناير لعام 2024 وتستمر لمدة 14 يوم ولكن البداية تكون دائماً مختلفة حيث نشهد اليوم عروضاً متميزة على مدار اليوم لابد من متابعتها لشراء ما يلزم وبأقل الأسعار.