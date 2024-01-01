دلوقتي ظهرت .. نتائج القبول المركزي الدور الثالث العراق 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي فوراً عن نتائج القبول المركزي للدورة الثالثة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك عبر القناة العامة، حيث تتضمن النتائج خريجي المدارس المتميزين الذين درسوا باللغة الإنجليزية في الدورة الثالثة لعام 2023 في التخصصات العلمية، التطبيقية، الأدبية، والفنون.

كما تم نشر نتائج القبول على موقع بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ووفقاً للتصريحات الرسمية، فإن نسبة القبول في الكليات والجامعات العراقية لطلاب الدورة الثالثة مشجعة جداً، مع وجود انخفاض واضح في الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بمختلف الكليات العراقية.

نتائج القبول المركزي الدور الثالث العراق

أشارت وزارة التعليم العالي في العراق إلى أنه تم الإعلان عن نتائج القبول في الجامعات والمعاهد العراقية بشكل مركزي، وذلك قبل أقل من خمسة أيام، كما قد أثار هذا الإعلان ضجة كبيرة على محرك البحث جوجل، حيث تسعى جميع الناس إلى معرفة نتائج القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية العراقية، وذلك لجميع المتقدمين لامتحانات الدورة الثالثة، حيث تم فرز النتائج والان توفرت لجميع الطلاب والطالبات.

استخراج نتائج القبول للطلاب في الدورة الثالثة لعام 2024

لقد قامت وزارة التعليم العالي بنشر جميع نتائج القبول والكشوفات الخاصة بالطلاب على موقع الدراسات والتخطيط، بهدف تيسير عملية معرفة الطلاب لنتائجهم بكل سهولة، ولكي تتعرف على نتائج القبول لدور الثالث في العراق 2023، يرجى قراءة ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لدائرة الدراسات والتخطيط يتم عن طريق النقر على الرابط التالي “من هنا”.

ثم، نقوم بالنقر على “نتائج القبول المركزي”

انقر فوق الأيقونة الموجودة بعنوان “تسجيل الدخول”.

سنقوم بإدخال جميع معلومات الطالب بما في ذلك رقم الامتحان.

ومن ثم قم بالضغط على “زر بحث”.

سوف تظهر لك نتيجة القبول بأي كلية.

تاريخ طلبات الالتحاق بالجامعات العراقية للعام 2023-2024.

بعد إعلان نتائج القبول في الجامعات، يجب تقديم الطلبات في جميع الجامعات والكليات العراقية، ستبدأ هذه العملية في 28 ديسمبر وستتم في كل كليات ومعاهد المحافظات العراقية المختلفة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق أن عدد المتقدمين يبلغ 13635 شخصًا، بما في ذلك حوالي 62 من أبناء الشهداء، حيث كانت الوزارة حريصة على قبول جميع المتقدمين ليتمكنوا من متابعة تعليمهم، كما تسعى الحكومة ووزارة التعليم في العراق إلى مساعدة المواطنين والطلاب عبر توفير وسائل الراحة، مثل الطرق الأسهل والمنصات الإلكترونية التابعة للوزارة التي يمكن الاستعلام عن النتائج من خلالها فور إعلانها.