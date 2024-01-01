القطه الآن.. تردد قناة العراقية الرياضية نايل سات وعرب سات 2024 لمتابعة مباريات اليوم

عشاق الساحرة المستديرة في دولة العراق يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد قناة العراقية الرياضية، حيث واحدة من القنوات العراقية التابعة لشبكة الإعلام العراقي والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري العراقي الممتاز وأيضًا مباريات منتخب العراق وأي جولة يخوضها أي نادي من أندية العراق، ونذكر لكم تردد القناة وكيفية تثبيته على النايل سات، وعرب سات، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية هي كما ذكرنا لكم من ضمن أشهر القنوات الرياضية في دولة العراق، وتقوم بإذاعة كل ما يخص مباريات الدوري العراقي ومباريات منتخب العراق، وبجانب إذاعتها لهذه المباريات، فهي أيضًا تقوم بتقديم عدد من البرامج والاستديوهات التحليلة بعد كل مباراة، وما يُميز القناة حقًا هي وجودها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تأتي الإحداثيات الخاصة بها على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات – نايل سات “أرضي”.

تردد القناة هو 12562.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة استقبال تردد قناة العراقية الرياضية

يمكن لمتابعي الدوري العراقي الممتاز ومباريات المنتخب القومي العراقي متابعة كل الأحداث الرياضية من خلال تحميل تردد قناة العراقية الرياضية، حيث عليه اتباع الخطوات التالية: