جميع تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2024 ” إشارة قناة سورة البقرة 24 ساعة”

تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2024 ، يوجد على القمر الصناعي النايل سات عدة قنوات دينية إسلامية ومنها ما هو متخصص في إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم وقنوات أخرى تقوم بعرض برامج و دينية على مدار اليوم ، وتوجد أيضا قنات متخصصة بعرض سورة البقرة على مدار اليوم لمختلف قراء القرآن الكريم في الشرق الأوسط، تتنوع قنوات القرآن الكريم حسب الدول التي تبث منها فيوجد بعضها يعرض القرآن الكريم بقراء المقرئين المصريين، أو القنوات تعرضه بقراء المقرئين من دول الخليج ، ولهذا نوفر إليك اغلب تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات لعام 2024.

تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2024

يحرص المسلمون على متابعة وتشغيل قنوات القرآن الكريم على مدار اليوم وبالأخص في يوم الجمعة، وفى ساعات الصباح الأولى سواء في منازلهم أو في أماكن عملها ،ولهذا توجد عدة قنوات قرآن الكريم إلي النايل سات، تذيعه على مدار 24 ساعة بأصوات الشيوخ المختلفة وفقا منه الشيخ الجليل محمد خليل الحصرى، والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمد رفعت، من قراء المملكة العربية السعودية والشيخ عبد الرحمن السديسي والشيخ مشارى العفاسي.

تردد قنوات القرآن الكريم 2024

يوجد على النايل سات عدة قنوات دينية واغلبها قنوات متخصصة في إذاعة القرآن الكريم، والتي يتابعها ملايين المسلمين حول العالم ، ولذلك نوفر إليك تردد قنوات النايل سات 2024 للقرآن الكريم بأفضل جودة من الصوت والصورة:

تردد قناة القرآن السعودية

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 11391

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح والخطا: 6/5

تردد قناة العمرة النبوية

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح والخطا: 6/5

تردد قناة المجد

القمر الصناعى: النايل سات

التردد:11372

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح والخطا: 6/5

تردد قنوات القران الكريم

القمر الصناعى: نايل سات

التردد:12053

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

تردد قناة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11177

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي (H)

تردد قناة مصر قرآن كريم

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11863

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:رأسي (V)

تردد قناة دوحة القرآن الكريم

القمر الصناعى:نايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:افقي (H)

تردد قناة السعودية قرآن

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 12654

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:افقي (H)

تردد قناة تايم قرآن كريم

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي (H)

تردد قناة العفاسي للقرآن الكريم

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 10977

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:افقي

تردد إذاعة القرآن الكريم

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11766

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

تردد قناة سورة البقرة لاغير

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 12053

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة القرآن الكريم

القمر الصناعى: نايل سات

التردد:12283

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:رأسي (V)

تردد قناة النور للقرآن الكريم

القمر الصناعى:نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي (H)

تردد قناة أهل القرآن