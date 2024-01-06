Frequency تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات لمشاهدة أفلام الكارتون على مدار 24 ساعة
تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات
تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات، والتي من اكثر أنواع القنوات بحثا بشكل يومي وذلك نظرا إلي انه لا يوجد بيت عربي لا يوجد به أطفال في أعمار مختلفة متابعين إلي أفلام الكارتون والبرامج الأطفال ولهذا يوجد العديد من قنوات أطفال المتخصصة ومتنوعة المحتوى، والتي يتفق اغلبها في أنها تقدم محتوى تعليمي ترفيهي على مدار اليوم يتسم بالثقافة العربي الإسلامية، ولهذا نقدم إليكم عبر موقنا البديل الإخباري باقة من اهم ترددات قنوات الأطفال لعام 2024 الجديدة عبر هذا المقال.
تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات
يبحث أولياء الأمور بشكل يومي عن احدث ترددات لقنوات الأطفال الشهيرة والتي منها قنوات طيور الجنة وقناة تنة ورنة وقنوات كراميش وقناة توم وجيرى، وهما من اهم قنوات الأطفال واشهرها والتي يفضل محتواها ملايين من الأطفال في الشرق الأوسط ، والتي تقوم بعرض على أفلام الكارتون الشهيرة والتي اغلبها من إنتاج ديزنى وهوليوود، كما أن تلك القنوات تعرض برامج الأطفال التعليمية في إطار مبسط وترفيهي لكى تصل إلي مستوى تفكير جميع الأطفال بمختلف ثقافتهم وأعمارهم ومن خلال تعليمهم الأخلاقيات والسلوكيات الحميدة والتي تتقف مع ثقافة العالم العربية والشرق الأوسط
تردد قنوات الأطفال 2024
نستعرض إليك جيع ترددات قنوات الأطفال 2024 على النايل سات، باحدث إشارة بث اليهم التي تم تحديثها مع العام الجديد وكل ما عليه هو إدخال تلك الاحداثيات على جهاز الاستقبال لديك بشكل صحيح للقناة التي ترغب في متابعتها:
تردد قناة بطوط
- اسم القناة التردد : 11594
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب : عمودى
- القمر الصناعي: النايل سات
تردد قناة تنة ورنة
- التردد : 11595
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي كيدز
- التردد : 11526
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : أفقي
- القمر الصناعي : نايل سات
تردد قناة طيور الجنة
- التردد : 11393
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : عمودي
- القمر الصناعي : نايل سات
تردد قناة بيبي كيدز الجديدة
- التردد : 11393
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : أفقي
- القمر الصناعي : نايل سات
تردد ﻣﻴﻜﻲ ﺗﻲ ﻓﻲ
- التردد : 11530
- معدل الترميز : 27492
- الاستقطاب : H
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة ﺳﺒﻴﺲ ﺗﻮﻥ
- التردد : 11785
- معدل الترميز :27500
- الاستقطاب : V
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة ﻛﻮﻛﻲ ﺗﻲ ﻓﻲ
- التردد : 11607
- معدل الترميز : 27485
- الاستقطاب : H
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد ﻛﺮﺗﻮﻥ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
- التردد : 12225
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : H
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة mbc3
- التردد : 11475
- معدل الترميز : 27000
- الاستقطاب : V
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة طيور الجنة
- التردد : 11310
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : أفقي
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة مودي كيدز
- التردد : 11603
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : افقي
- القمر الصناعي: النايل سات
تردد قناة كوكي كيدز
- التردد: 11061
- معدل الترميز : 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة توم وجيري
- التردد : 11345
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: النايل سات
تردد قناة ﻣﺎﺟﺪ ﻛﻴﺪﺯ
- التردد : 12225
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : H
- القمر الصناعي : النايل سات
تردد قناة ﻣﻮﺩﻱ ﻛﻴﺪﺯ
- التردد : 11607
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : H
- القمر الصناعي : النايل سات