Frequency تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات لمشاهدة أفلام الكارتون على مدار 24 ساعة

تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات، والتي من اكثر أنواع القنوات بحثا بشكل يومي وذلك نظرا إلي انه لا يوجد بيت عربي لا يوجد به أطفال في أعمار مختلفة متابعين إلي أفلام الكارتون والبرامج الأطفال ولهذا يوجد العديد من قنوات أطفال المتخصصة ومتنوعة المحتوى، والتي يتفق اغلبها في أنها تقدم محتوى تعليمي ترفيهي على مدار اليوم يتسم بالثقافة العربي الإسلامية، ولهذا نقدم إليكم عبر موقنا البديل الإخباري باقة من اهم ترددات قنوات الأطفال لعام 2024 الجديدة عبر هذا المقال.

تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات

يبحث أولياء الأمور بشكل يومي عن احدث ترددات لقنوات الأطفال الشهيرة والتي منها قنوات طيور الجنة وقناة تنة ورنة وقنوات كراميش وقناة توم وجيرى، وهما من اهم قنوات الأطفال واشهرها والتي يفضل محتواها ملايين من الأطفال في الشرق الأوسط ، والتي تقوم بعرض على أفلام الكارتون الشهيرة والتي اغلبها من إنتاج ديزنى وهوليوود، كما أن تلك القنوات تعرض برامج الأطفال التعليمية في إطار مبسط وترفيهي لكى تصل إلي مستوى تفكير جميع الأطفال بمختلف ثقافتهم وأعمارهم ومن خلال تعليمهم الأخلاقيات والسلوكيات الحميدة والتي تتقف مع ثقافة العالم العربية والشرق الأوسط

تردد قنوات الأطفال 2024

نستعرض إليك جيع ترددات قنوات الأطفال 2024 على النايل سات، باحدث إشارة بث اليهم التي تم تحديثها مع العام الجديد وكل ما عليه هو إدخال تلك الاحداثيات على جهاز الاستقبال لديك بشكل صحيح للقناة التي ترغب في متابعتها:

تردد قناة بطوط

اسم القناة التردد : 11594

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : عمودى

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة تنة ورنة

التردد : 11595

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي كيدز

التردد : 11526

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

القمر الصناعي : نايل سات

تردد قناة طيور الجنة

التردد : 11393

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

القمر الصناعي : نايل سات

تردد قناة بيبي كيدز الجديدة

التردد : 11393

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

القمر الصناعي : نايل سات

تردد ﻣﻴﻜﻲ ﺗﻲ ﻓﻲ

التردد : 11530

معدل الترميز : 27492

الاستقطاب : H

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة ﺳﺒﻴﺲ ﺗﻮﻥ

التردد : 11785

معدل الترميز :27500

الاستقطاب : V

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة ﻛﻮﻛﻲ ﺗﻲ ﻓﻲ

التردد : 11607

معدل الترميز : 27485

الاستقطاب : H

القمر الصناعي : النايل سات

تردد ﻛﺮﺗﻮﻥ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

التردد : 12225

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : H

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة mbc3

التردد : 11475

معدل الترميز : 27000

الاستقطاب : V

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة طيور الجنة

التردد : 11310

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة مودي كيدز

التردد : 11603

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة كوكي كيدز

التردد: 11061

معدل الترميز : 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة توم وجيري

التردد : 11345

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة ﻣﺎﺟﺪ ﻛﻴﺪﺯ

التردد : 12225

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : H

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة ﻣﻮﺩﻱ ﻛﻴﺪﺯ