هنرجع للحظر تاني .. ظهور متحور كورونا في مصر والكويت

هناك حالة من القلق تتزايد في الفترة الأخيرة بخصوص خطورة الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد والمطلق عليه اسم EG.5، بعدما أصبح منتشراً في عدد من الدول الأوروبية والعربية، وذلك بعد انتشاره في المملكة المتحدة وأمريكا والكويت بسرعة كبيرة.

متحور كورونا الجديد في الكويت

قامت وزارة الصحة في الكويت بالإعلان عن رصد حالات لمتحور كورونا، وكان ذلك وسط حالة من الفزع والخوف العالمي من انتشار هذا النوع من المتحورات وعدم تكرار ما حدث وقت كوفيد 19، وهذا المتحور EG.5 يعتبر نوع من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وقد تم تسجيل الإصابة في حوالي 50 دولة حول العالم خلال تلك الفترة.

متحور كورونا الجديد في مصر

قام عضو لجنة مكافحة الفيروسات الدكتور أشرف حاتم، بالإعلان خلال تصريح تلفزيوني أنه لم يثبت وصول هذا المتحور من الكورونا في مصر حتى الآن، مضيفاً إلى أن هذا المتحور ضعيف جداً ولا يوجد أي خطر منه.

كما أشار إلى أن أعراضه المعروفة إلى الآن هي الصداع وارتفاع درجات الحرارة، وأضاف إلى أن هناك ابحاث جديدة من أجل تطوير اللقاحات لكي تناسب أي متحور جديد.

مخاطر كورونا الجديد

إن مخاطر هذا المتحور الجديد لا ينتظر العالم أن تكون مثل مخاطر كوفيد ١٩، والذي وقت ظهوره وانتشاره تسبب في إغلاق كل شيء في العالم وما زال الأثر السلبي له في العالم وأهم هذا الأثر هو الاقتصاد، ولذلك وزارة الصحة الكويتية قامت بالإعلان عن ذلك في نفس الوقت أيضاً مع إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن أنه لا يوجد دليل كافي على أن المتحور الجديد خطر أكبر من المتحورات الأخرى والتي سبق وتم الإعلان عنها، والشيء المشترك الوحيد هو سرعة انتشاره في بعض المدن حول العالم، كما أكدت على أن هناك استقرار بشكل كبير على تقييمات الأوضاع الصحية للمصابين به.