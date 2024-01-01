تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 شاهد القناة بالتردد الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة

قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي، حيث أنها قناة موجهة للأطفال الصغار من عمر سنة إلى خمس سنوات، كما تتميز القناة بتقديمها محتوى ترفيهي تعليمي يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية والفكرية، لذلك ما تجد بيت فيه أطفال إلا وهو يبحث عن تردد القناة لمشاهدتها، ومن خلال الأشطر التالية نيبن طريقة ضبط القناة على الأقمار الصناعية المختلفة بالتردد الجديد.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على النايل سات

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

التردد: 11393

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على عرب سات

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات كالتالي:

التردد: 11073

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

ما هو محتوى قناة طيور بيبي؟

تقدم قناة طيور بيبي مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال الصغار، والتي منها:

برامج التعليمية مثل برنامَج (أناشيد الروضة، وأناشيد الحروف، وأناشيد الأرقام).

برامج الترفيهية مثل برنامَج (قصص الأنبياء، وحكايات من التراث”، وألعاب وحكايات).

لذلك تساهم القناة في تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.

طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال، باتباع الخطوات التالية:

اضغط على “القائمة” في جهاز الاستقبال. انقر على إضافة ترددات. حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط التردد عليه. ادخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح كما ذكرنا في الفقرات السابقة. اضغط على “بحث”.

سيظهر لك اسم القناة على الشاشة، ويمكنك مشاهدتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يختلف خطوات ضبط التردد من جهاز استقبال لآخر.