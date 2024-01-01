مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على قناة الفجر الجزائرية مواجهة بين عثمان ويعقوب

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143، حقق المسلسل التركي قيامة عثمان نجاح كبير جداً وأصبحت واحد من أشهر وأهم المسلسلات التي تعرض هذه الفترة، استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يحقق انتشار كبير في فترة زمنية قصيرة وهذا ما يجعله يتصدر البعض رغم عرض أعمال تاريخي جديدة

نجح المسلسل في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعه الملايين من الأشخاص من شتى دول العالم عربي وغربي، أحداث المسلسل تتحدث حول الحقبة الزمنية للقرن 13 لتأسيس الدولة العثمانية في ظل صراعات الدولة مع المغول والقبائل التركية، اليوم ننشر لحضراتكم عبر الفقرات التالية من المقال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

حققت الحلقة السابقة من قيامة عثمان نجاح كبير ونالت إعجاب الجمهور المشاهد، مما حققت الحلقة أعلى نسب من المشاهدة في الساعات الأولى من طرح الحلقة، تدور الأحداث الحلقة القادمة حول مواجهة جديدة بين الغازي عثمان حاكم الدولة العثمانية مع السيد يعقوب الذي تحالف مع الكفار والمغول من أجل تدمير الدولة العثمانية، ورغم تسامح عثمان يعقوب أكثر من مرة ومنحه فرصة لكنه مازال يدبر المكائد للتخلص منه

وفي نفس الإطار تعلن هلوفيرا إسلامها من أجل أن تكون واحدة من أبناء الدولة العثمانية وتتزوج من احد ابنائها، تشاهدون المزيد من التفاصيل والأحداث من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 والتي يتم نقلها يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية الساعة 9 مساءً والخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة 11 مساءً كما يتم نقل الحلقة اليوم التالي الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، كما يعرض المسلسل على موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية