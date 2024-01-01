أخيراً فرجت.. pdf اسماء جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة على موقع مظلتي

الشغل الشاغل خلال هذه الفترة الحصول pdf اسماء جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024، يشكل دعم الرعاية أهمية كبيرة لدى الكثير من الأسر العراقية لأنهم يعتمدون على هذا المال في تلبية كافة الاحتياجات، وخاصةً بأن المتقدمين لهذا الدعم لا يمتلكون أي معاشات شهرية ثابت وغير مقيدين في أي وظيفة حكومية يحصلون منها على راتب شهري، لذا تابعوا السطور التالية وسوف نتعرف سوياً على pdf اسماء جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024.

pdf اسماء جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن ضم فئة كبيرة لدعم الرعاية الاجتماعية بعد انتهاء صرف الدفعة السابعة، ومن هنا بدأ المتقدمين يتساءلون عن موعد رفع الكشوفات وما عدد المستفيدين من الدعم تلك المرة، حيث أكد أحمد خلف السومري أن هناك بالفعل دفعة سابعة يتم التجهيز لها منذ بداية شهر ديسمبر 2023 وسوف تضم عدد كبير من المستفيدين نتيجة لتلك الانتظار، وأن خبر رفع الكشوفات يأتي بفرحة كبيرة على قلوب الآلاف من الأسر وهذا الخبر يتم الإعلان عنها في غضون ساعات قليلة.

وسوف يتم تحديد موعد الصرف بعد اعلان اسماء المشمولين مباشرةً كي لا تتأخر عملية صرف المستحقات أكثر من أسبوع مراعاة لظروف الأسر، والجدير بالذكر حسب التصريحات الأخيرة أن يكون هناك دفعة ثامنة جديدة ضمن الوجبة التاسعة يتم الإعلان عن عدد المشمولين فيها وكيفية التسجيل وفور إعلان الخبر ننشر لحضراتكم على الفور.

كيفية استعلام اسماء الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة

استخراج الكشوفات التي تعلق بدعم الرعاية الاجتماعية للرجال والنساء يأتي بهذه الطريقة