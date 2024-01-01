نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني عبر منصة نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، هناك بعض الطلاب عند ظهور نتائج اختبارات الدور الثالث يشعرون أن مازال لديهم بعض الدرجات المفقودة لذلك يشعرون بالظلم لأنهم اجتهدوا كثيراً للوصول لتلبك المرحلة، وبالفعل أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 100 دينار عراقي لكل مادة يسجل بها الطالب، وسجل عدد كبير من الطلاب على الاعتراضات وتم إعادة تصحيح الاختبارات وهناك طلاب يحصلون على الدرجات وطلاب لم يحصلون على أي درجات حالة التأكد أن الشهادة لا يوجد بها أخطاْ، لكن حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد اعلان نتائج الاعتراضات لذلك يبحث الطلاب ليلاً ونهار بسبب حالة القلق التي يعيشون فيها، ننشر لكم المزيد من التفاصيل عن موعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ترقبوا معنا.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

انتهت فترة تسجيل طلبات الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث للعام الدراسي 2022-2023 في شهر ديسمبر الماضي، وكانت فترة التسجيل مستقرة وتمكن الطلاب من تحديد المواد التي يريدون الاعتراض عليها، والآن يترقبون موعد ظهور النتائج بفارغ من الصبر، وان فترة التصحيح في الاعتراضات تستغرق وقت طويل لأنها عملية دقيقة لحصول الطالب على الدرجة الصحيح بدون أي أخطاء، ومن المؤكد أن يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها الساعات القليلة القادمة من قبل السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزارة التربية والتعليم.

رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

أكدت الوزارة أن فور ظهور النتائج يتم رفع نسخة إلكترونية لتسهيل الأمر على الطلاب المتقدمين وكل ماعليكم هو اتباع ما يلي: