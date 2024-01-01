تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات وعرب سات محتوى مميز للأطفال

بحث مستمر عن تردد قناة بطوط 2024 لإعادة ضبطها على الجهاز لكي يستمتع الأطفال بمشاهدها على مدار اليوم، تحظى قناة بطوط على إعجاب الملايين من الأطفال، وحققت القناة انتشار واسع على الساحة الفضائية، كما أنها ضمن القنوات التي تقدم محتوى يرضي جميع الأذواق، ولذلك يبحث عنها الآباء والأمهات ثقتاً في المحتوي التي تقدمه على الشاشة، قناة بطوط جزء كبير من حياة الأطفال لأنهم يجدون فيها ما لا يتوفر في أي قناة أخرى، تابعوا السطور التالية للحصول على رموز تردد قناة بطوط 2024.

تردد قناة بطوط 2024

القمر الصناعي نايل سات التردد 12563/10595 معدل الترميز 27500. معامل التصحيح 3/4 الاستقطاب أفقي. التشفير مفتوحة

قناة بطوط الجديد 2024

تتمتع قناة بطوط بأفضل الإمكانيات التي تجعل إشارتها قوية ولا تتأثر بأي شي ومن القنوات التي يلتقطها الجهاز بسهولة ويتم تنزيلها بجودة عالية، حيث تعد قناة بطوط ضمن القنوات المفتوحة التي تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، وتبث كامل طاقتها من القمر الصناعي نايل سات وتعمل بقوة على القمر الصناعي عرب سات، حققت قناة بطوط قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال من شتى الدول العربية، وأصبح لقناة بطوط اسم كبير ودائماً يتم تقييمها الأفضل التي تقدم محتوى متنوع يليق بالجمهور المشاهد.

تحرص القناة على إرضاء جميع الأطفال ولذلك تقدم سلسلة من الأفلام الكرتونية منها سندريلا وتيمون وبومبا وسيمبا وطرزان والفار الطباخ و تنة ورنة وتعرض باقة كبيرة من مغامرات القط والفأر والمعروفة توم وجيري، كما تقدم القناة رسوم متحركة لتعليم الصلاة وتقديم الإرشادات التي يتبعها الأطفال لكي تنعكس عليهم بصورة إيجابية مع الوقت، كما تقدم القناة أغاني وأناشيد متوعة وهذا ما يجعلها في تقدم وارزدها.

تردد قناة بطوط كيدز على عرب سات