رابط دخول منصة أوبن أميس 2023-2024 استخراج علامات الطلاب في الاردن

رابط دخول منصة أوبن أميس 2023-2024، تعتبر منصة اوبن ايمس واحدة من أهم المنصات التعليمية في الأردن كونها تقدم الكثير من الخدمات للطلاب من جميع المراحل، كما أن المنصة يوجد بها شرح الدروس في جميع المواد، وخلال فترة تعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا استطاع الطلاب أن يستكملون المنهج من خلال المنصة عن بعد بتوجيهات وتنظيم من وزارة التربية والتعليم الأردنية، كما تعد منصة اوبن ايمس هي صلة الوصل بين الطلاب والمعلمين وهذا ما يجعل لها أهمية كبيرة وتقوم بدور كبير تجاه الطلاب بدون وقت أو مجهود دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة للإطلاع على أمور بسيطة، اليوم عبر موقعنا البديل نقدم لكم رابط دخول منصة أوبن أميس 2023-2024 بالخطوات ترقبوا معنا.

رابط دخول منصة أوبن أميس 2023-2024

للإطلاع على علامات الطلاب الفصل الدراسي الأول عليكم تسجيل الدخول على الموقع من خلال اتباع ما يلي

الضغط على هذا الرابط اوبن ايمس openemis إضافة الرقم المدني. إدراج كلمة المرور. الضغط دخول. اختيار نتائج الطلاب. حدد السنة الدراسية. الفصل الدراسي. الصف الدراسي. ثم الضغط على عرض العلامات وتظهر العلامات لكل مادة. ثم الضغط على طباعة الشهادة pdf.

موعد نتائج الطلاب في الأردن الترم الأول 2023-2024

انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمملكة الأردنية لكافة المراحل التعليمية في منتصف شهر ديسمبر الماضي وأدى الطلاب الاختبارات داخل اللجان المدرسية وسادت حالة من الهدوء والاستقرار ولم يصدر أي مشاكل، استمت الاختبارات لمدة أسبوعين.

ومنذ اليوم الأخير من الاختبارات بدأ الطلاب يبحثون على مدار 24 ساعة بدون توقف عن موعد ظهور النتائج ورابط منصة الاستعلام اوبن ايمس التي تعد من المنصات الرسمية التعليمية المسؤولة عن رفع نتائج الطلاب والشهادات المختلفة بشكل إلكتروني لتسهيل الأمور على الطلاب، وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الإعلان عن النتائج، والجدير بالذكر أن الطلاب سوف تعود للدوام الدراسية بعد انتهاء عطلة منتصف العام يوم الأحد الموافق 21 من يناير 2024.