“شوف اسمك” منحة 300 دينار تونس.. خطوات وشروط الحصول في المنحة

في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم من زيادة أسعار وارتفاع في تكاليف المعيشة، لذلك تقوم الحكومات إطلاق بعض المنح التي يحتاج إليه المواطنين، ومن بينها حكومة تونس التي تقوم على تقديم العديد من مثل هذه المساعدات المالية، لتكون دولة الأردن من أهم الدول التي تقدم المنح المالية للمواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول عليها، حتى أن قيمة المنحة تصل لـ 300 دينار للأسر الفقيرة والأقل دخلاً.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة الـ 300 دينار بتونس، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

القيام بإدخال بيانات المواطن الشخصية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم العمل على إدخال كلمة السر وباقي البيانات.

النقر على “أنا لست ربوت”.

القيام بإرفاق جميع المستندات التي تحتاج إليها الوزارة.

التأكد من كافة المعلومات والوثائق التي يتم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط منحة 300 دينار تونس

جاءت أهم شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وفقًا لما يلي:-