رابط التقديم على وظائف الأمن العام 1445 والشروط اللازمة

رابط التقديم على وظائف الأمن العام 1445، بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات الوزارة ومنها” الأمن العام وقطاع القوات الخاصة للأمن والحماية، وقطاع كلية الملك فهد الأمنية” وذلك على رتبة عريف وجندي أول وجندي للنساء” وأعلنت الوزارة على أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم لهذه الوظائف من خلال رابط منصة أبشر بداية من يوم السبت الموافق 17 جمادي الآخر1445 حتى يوم الخميس من نفس الشهر.

رابط التقديم على وظائف الأمن العام 1445

كما صرح مصدر مسؤول بإدارة القبول المركزي عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1445 وذلك بداية من 30 ديسمبر 2023، حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 وأكدت إدارة القول المركزي على أن المواطن سوف يتمكن من التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.

ثم اضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

بعد ذلك ادخل على “وظيفة جندي في الأمن العام”.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “حفظ البيانات”.

بعد ذلك ادخل تخصص المؤهل التعليمي الخاص بك.

ثم اضغط على أيقونة “تأكيد الطلب”.

سوف يتم مراجعة الطلب المقدم وفي حال الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الجوال المسجل أو البريد الإلكتروني المسجل في الطلب.

شروط القبول في الأمن العام 1445

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين للتقديم في وظائف الأمن العام بوزارة الداخلية وهي: