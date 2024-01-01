وزارة الداخلية تُعلن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الوجبة الجديدة من نقل النفوس في مختلف محافظات العراق، حيث إن ذلك جاء بعد مراجعة وفحص دقيق لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين، والراغبين في تغيير الأسم واللقب الخاص بهم، حتى أن الوزارة سهلت إمكانية التعديل على البيانات الشخصية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة ودون الذهاب إلى أي مكان، إضافة إلى إمكانية الإستعلام عن الإسم بعد التعديل عقب إعلانها للكشوفات.

استخراج اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بوابة المواطن الحكومية في العراق.

كذلك يتم اختيار خدمات المواطن.

تحديد خدمة الإستعلام عن نقل النفوس.

ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط مباشرة على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم العمل على استخراج جميع أسماء المشمولين في نقل النفوس.

مستندات التقديم في نقل النفوس

جاءت أهم الوثائق المعنية في نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-