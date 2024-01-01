فرحي اطفالك واستقبليها؛ تردد قناة بطوط كيدز 2024 على النايل سات وعربسات

تعد قنوات الأطفال من أهم المواضيع الأكثر انتشارًا في الفترة الأخيرة، حيث إن أبرز هذه القنوات قناة بطوط كيدز التي لها دور كبير في تقديم محتوى مميز ما بين الأفلام الكرتونية والأغاني وغير ذلك من الأعمال الطفولية الأخرى التي يعشقها العديد من الأطفال، حتى أن القناة لاقت انتشارًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وأصبحت وجودها أساسي في كل منزل، وفي هذا سنوضح لكم تردد القناة على النايل سات وعربسات.

تردد قناة بطوط كيدز نايل سات

جاء التردد الخاص بقناة بطوط كيدز على النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد يكون 12563.

معدل الترميز يكون 27500.

معدل الإستقطاب فهو أفقي.

تردد قناة بطوط كيدز على العرب سات

وبكل سهولة يمكنك استقبال قناة بطوط كيدز على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي يكون عرب سات.

بينما التردد فو 10595.

معدل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة أفقي.

طريقة استقبال قناة بطوط كيدز

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة بطوط كيدز، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-