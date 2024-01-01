يلا اصرف مستني ايه .. صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير الجاري 2024 بالزيادة الجديدة

يتم البحث من جانب عدد كبير جدا من الأشخاص عن الموعد الذي يتعلق بنزول رواتب شهر يناير 2024، إذ إن نسب البحر ترتفع كثيرا مع نهاية الشهر الميلادي وبداية الشهر الجديد من جانب الأشخاص عن موعد نزول الرواتب والمعاشات لهذا سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل فيما يلي.

صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير

في الحقيقة انه من بين الأسئلة التي تكون متكررة للغاية من جانب عدد لا حصر له من المواطنين بمصر هذا الموعد الذي يتعلق بنزول رواتب شهر يناير اذ انهم يرغبون في التعرف على الموعد بالتفصيل الذي سوف يتم فيه الحصول على تلك الرواتب ومن الجدير بالذكر ان وزاره المالية بمصر قد نوهت على هذا الموعد اذ انها قالت انه سوف يتم الصرف اليوم الذي يوافق 1 يناير 2024 وسوف تكون عمليات الصرف مستمرة حتى مرور سته أيام ومع بداية السنه الجديدة الجارية 2024، يكون الصرف اليوم 1 يناير 2024 وكما ذكرنا ان الصرف يكون مستمر حتى سته أيام أخرى، وتجدر الإشارة بانهم من الممكن ان تتعرف على الزيادة الجديدة الخاصة بك التي من المفترض ان تكون مع بداية هذا الشهر الجاري والتي تكون محدده بمعدل 15% على كل الرواتب ولكن لأشخاص محددون فيمكن لك ان تستعلم عن تلك الزيادة من خلال الرابط الخاص بالوزارة.

خطوات الاستعلام عن رواتب ومعاشات شهر يناير

يمكنك ان تستعلم كل صوره ويسر عن تلك المعاشات والزيادة من خلال السير على الخطوات الآتية: