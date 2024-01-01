بشكل إلكتروني .. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالخطوات اللازمة

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة من بين ابرز المنح التي تقدم لكل الفئات بمصر الذين يكونوا مستحقين للحصول عليه من بينهم صاحب الهمم وأيضا الأشخاص من ذوي الإعاقة، فمن الممكن ان تستفيد من كل الخدمات بعد حصولك على هذا الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة، هذا بجانب انه من الممكن ان يتم تعويض الأشخاص عن العجز الخاص بهم عن طريق ذلك الكارت الذي يقوم بتوفير فرص ملائمه للعمل خاصه بهم ومن الجدير بالذكر انه يتم البحث من جانب عدد هائل للغاية من الأشخاص عن هذا الرابط الذي يتعلق بالاستعلام عن ذلك الكارت، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل اللازمة للاستعلام عنه والخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن كل الأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على هذا الكارت.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنه تيسيرا على كل الأشخاص الذين يرغبون في الاستعلام عن هذا الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة نستطيع القول إن وزاره التضامن الاجتماعي قد نوهت عن أن هناك رابط يتم عن طريق الاستعلام عن هذا الكارت بكل سهولة ويسر، فقط ما عليك سوى النقر هنا، ومن ثم سوف تتمكن من الاستعلام عن تلك الكشوفات التي تم قبولها لتحصل عليه، ومن الجدير بالذكر أنه لكي يتم الحصول عليه ينبغي أن يتوفر في الشخص الشروط اللازمة المحددة من جانب وزاره التضامن الاجتماعي من ضمنها الجنسية المصرية والإقامة بمصر وغيرهم من الشروط الأخرى، وأن يكون الشخص من ضمن الفئات المستحقة له.

أسماء المقبولين في القائمة الجديدة لكارت الخدمات المتكاملة

يمكنك ان تستعلم عن النتيجة التي تتعلق بطلبك في تلقي بطاقه الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات الاتية: