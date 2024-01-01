شوفي البرامج؛ استقبل تردد قناة نايل كوميدي الجديد 2024 لمُتابعة أجمل برامج وأفلام الكوميديا والدراما

قناة نايل كوميدي من أبرز القنوات التي تقدم محتوى كوميدي هادف، حيث إنها لاقت شهرة كبيرة بين القنوات المصرية والعربية، لتقوم على إذاعة العديد من المسلسلات والأفلام الدرامية وكذلك الكوميدية المختلفة، حتى أنها عملت على جذب ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، لتكون من أفضل القنوات التي يمكن استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضح لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة نايل كوميدي الجديد

يمكن القيام بإستقبال تردد قناة نايل كوميدي الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

القمر الصناعي لقناة نايل كوميدي هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11843.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 6/5.

كيفية استقبال قناة نايل كوميدي

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة نايل كوميدي، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-