حمل دلوقتي بسهولة .. كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الأخيرة

مواطنين لا حصر لهم في دوله العراق لديهم رغبه كبيره للغاية في ان يقوموا بالتعرف على الأسماء التي تم شمولها في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية العراق، هذا البرنامج العراقي المخصص لتقديم الدعم المواطنين الذين يكونوا اكثر استحقاقا له اذ انه يوفر دعم مالي لهم وكذلك رعاية اجتماعية، بالإضافة الى رعاية الصحية لهذا يرغب الأشخاص في الاستعلام عن تلك الكشوفات التي تكون مشموله لتحصل على دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف معا على كل ما يتعلق بتلك الكشوفات.

كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية

يمكنك الاطلاع على كل الكشوفات المقبولة لتتلقى هذا الدعم، باتباع الآتي:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص منصة مظلتي من هنا.

الخطوة الثانية النقر على زر “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة انتقاء المحافظة.

الخطوة الرابعة كتابه البيانات اللازمة بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة النقر على زر تحميل.

الخطوة السادسة الانتظار الى ان يتم تنزيل كل الكشوفات وذلك بصيغه pdf.

الخطوة السابعة فتح الملف ومن ثم كتابه الاسم رباعيا النقر على زر بحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق

توجد جملة شروط وقوانين يجب توافرها في كل المواطنين الذين لديهم إرادة في تلقي دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، منها ماي لي: