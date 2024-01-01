بالرقم القومي … 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وزارة القوة العاملة رابط التسجيل والشروط اللازمة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن تردد الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المصري من غلاء أسعار العديد من السلع الغذائية، حيد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والذي سوف نتعرف عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث تعد منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من أشهر المنح التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في بداية ظهور فيروس كورونا لمساعدة عدد كبير من العاطلين عن العمل وعمال اليومية التي تأثر دخلهم بسبب فرض حظر التجوال لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصبص رابط الكتروني للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اذهب إلى منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الوضحة أمامك.

ادخل الاسم الرباعي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والعنوان .

اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على “تسجيل .

سوف يتم ارسال الطلب لمراجعته وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية بموعد ومكان استلام المنحة.

وتناشد وزارة القوى العاملة عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر خاصة بعد أن ترددت الكثير من الرسائل الوهمية والتي تزعم حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة، وتؤكد الوزارة إلى أن هذه الرسائل هدفها النصب والسرقة ولا داعي للتعامل مع هذه الأشخاص تجنباً لعمليات السرقة والنثب التي انتشرت بشدة خلال الآونة الأخيرة.

شروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

وأكدت وزارة القوى العاملة على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وهي: