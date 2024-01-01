اطلع الآن .. قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية آخر وجبة 2024

لقد نوهت وزارة العمل العراقية عن كل الأسماء التي تضمنها برنامج الرعاية الاجتماعية العراق، وذلك بعد الفرز من جانب وزارة العمل العراقية عن كل الطلبات التي تم تقديمها للبرنامج لكي تحصل على الدعم، ومن الجدير بالذكر أنه قد وصل عدد الأشخاص الذين سوف يقوموا بالحصول على هذا الدعم من البرنامج 2024، لما يقرب من حوالي واحد ونصف مليون أسرة والتي تكون حوالي 8.5 مليون فرد، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بهذا البرنامج وكذلك الطريقة الخاصة بالاستعلام عن تلك الكشوفات التي تم قبولها به.

قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

صار من اليسير أن يقوم كل المواطنين المتقدمين لتلقي دعم الرعاية، أن يقوموا بالاطلاع على تلك القوائم والكشوفات الخاصة بتلقي هذا الدعم، وهذا عن طريق اتباع النقاط الآتية:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الموقع الخاص بوزارة العمل العراقية، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على زر “دعم الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: اختيار رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة: النقر على زر “تنزيل قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الخامسة: كتابة الاسم رباعي.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “استعلام”.

الفئات المشمولة في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك سلسلة من الفئات التي تكون مستحقة لتحصل على هذا الدعم من البرنامج العراقي “الرعاية الاجتماعية”، حيث إن من ضمن تلك الفئات كل ماي لي: