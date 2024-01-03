من هُنــا .. رابط استماره البنيان المرصوص 2023 في العراق بالشروط

المشروع الاجتماعي غير الربحي في العراق لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ يهدف إلى تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين في التعليم والعلاج ويقدم دورات مجانية في الحرف والمهن، ويوفر المساعدة الطبية للمرضى، لذلك يبحث العديد من العراقيين عن رابط استمارة التسجيل في المشروع عبر الإنترنت والشروط المطلوبة للتسجيل والخطوات، وسوف نذكر لكم جميع التفاصيل من خلال موضوعنا.

رابط استماره البنيان المرصوص

مشروع البنيان المرصوص هو أحد المشاريع الغير ربحية التي تقدم ضمن برنامج التكافل الاجتماعي في العراق، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير دورات تعليمية في المهارات الحرفية والمهنية ومساعدة المواطنين العراقيين في العثور على فرص عمل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى توفير مساعدات طبية وتعليمية متنوعة.

كذلك قد أعلنت الحكومة العراقية أنه بإمكان الرجال والنساء من جميع الأعمار التسجيل، كما قد حددت أن الأفراد الذين ولدوا في عام 2007 يجب أن يقوموا بملء استمارة الأفراد “إذا لم يكونوا متزوجين”، أما بالنسبة المتزوجين الذين ولدوا في عام 2007 فيجب عليهم ملء استمارة العائلة، كما يجب أيضًا إرسال بطاقة رقم الناخب الوطنية لرب الأسرة أثناء التقديم، ويجب كتابة رقم الناخب ولا يتوجب إرفاق البطاقة.

رابط استمارة البنيان المرصوص 2023-2024 بالعراق

يمكنك الان الدخول إلى نموذج التسجيل في برج البنيان المرصوص ، حيث باستطاعتك الانضمام إلى البرنامج واستخدام الدورات التعليمية والحصول على وظائف عبر الرابط، من هنا.

كيفية التسجيل في البنيان المرصوص

يمكنك تقديم طلب لمشروع البنيان المرصوص عن طريق ملء النموذج المقدم، ثم اتباع التعليمات التالية: