اعرف دلوقتي .. حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر 2024

حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر، هو ما يقلق المواطنين المصريين خلال الفترة الماضية لذلك سنوضح للجميع هل بالفعل زاد سعر البنزين أم لا، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على التفاصيل.

حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر

حسنا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بامتناعه عن تلبية طلب الحكومة برفع تلك الأسعار الخاصة بالسولار حفاظا على محدودي الدخل مكتفيا بالموافقة على زيادة البنزين وهذا يعني أن حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ليست كلام في الفراغ وذلك وفقا لما أعلن عن الأسعار الحديثة للبنزين يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

أسعار لتر البنزين وفقا للزيادات الجديدة

ازداد سعر البنزين بنسبة 14% وذلك وفقًا لما أعلن عن أحدث الأسعار بالشكل التالي:

سعر لتر بنزين 80 بلغ عشرة جنيهات.

ووصل لتر بنزين 92 سعر 11.5 جنيه.

وسجل سعر لتر البنزين 95 اليوم 12.5 جنيه.

بينما سجل سعر السولار بالسوق 7.25 جنيه.

سعر لتر الكيروسين إلى 8.25 جنيه.

بينما سعر أسطوانة بوتاجاز 70 جنيهًا.

ويحظى سعر السولار والبنزين باهتمام المواطنين لمعرفة ارتفاع أسعار البنزين في مصر وكذلك أسعار المشتقات وما يترتب على ذلك من زيادة تعريفة الركوب والغلاء النفطية

هل ازدادت أسعار السولار؟

بعد أن قمنا بالتعرف على كل ما يتعلق بحقيقة زيادة ورفع أسعار البنزين في جمهورية مصر العربية، يمكن أن نقول إنه قد تم تثبيت سعر السولار كما هو دون أي زيادة بعد عدم إقرارها م السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منعا للأعباء الزائدة على محدودي الدخل بعد الزيادة الجديدة وارتفاع الأسعار