بــ 15 جنية "المترو" تطرح تذكرة جديدة اليوم مع بداية 2024 أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد رفع الأسعار

بعد إعلان إدارة مترو الأنفاق قائمة الأسعار الجديدة لتذاكر المترو صباح اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، ذادت عمليات بحث المواطنين المستفيدين من التنقل في أرجاء القاهرة باستخدام المترو وهم شريحة كبيرة من الشعب المصري.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد ذيادة الأسعار

أظهرت القائمة الجديدة ارتفاع سعر تذكرة الـ5 جنيهات لتصبح بـ6 جنيهات ويستطيع المواطن أن يحملها لـ9 محطات او أقل ، كما زاد سعر تذكرة الــ 7 جنيهات إلى 8 جنيهات وتمكن المستفيد من استقلال (16 محطة)، في حين ارتفعت تذكرة الــ 10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، وتم تخصيصها لـ23 محطة او اكثر من 16 محطة .

وأعلنت إدارة مترو الأنفاق عن ضم تذكرة جديدة لقائمة شباك تذاكر المترو لمن يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيهًَا.

بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث

جائت تلك الزيادة بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

أعلن الفريق كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر بدءًا من صباح اليوم الاثنين 1 يناير 2024، التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من محطة الكيت كات حتى محطة نهاية الخط عند محور روض الفرج الذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري – محور روض الفرج) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الخط والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهل القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2024.