اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 جميع محافظات العراق

للعثور على لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للسنة الدراسية 2023/2024، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي”. تعد هذه الوجبة الأخيرة للعام الحالي، مما يجعل البحث عن الأسماء أمرًا ذا أهمية خاصة. يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة عن الوجبة السادسة في الشهر الماضي، والتي كانت آخر وجبة لعام 2023 يترقب الكثيرون الإعلان عن الوجبة السابعة في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقعون مزيدًا من التفاصيل والمعلومات الهامة في هذا السياق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يقدم هذا الدليل خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين الخاصة بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لعام 2023، الوجبة السابعة.

يمكنك اولا القيام بدخول موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

النقر على أيقونة “المساعدات الاجتماعية”.

اختيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين”.

تحديد الوجبة والدفعة.

الضغط على “بحث”.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يقدم العراق دعمًا اجتماعيًا للأسر المحتاجة، ويشمل هذا الدعم مبلغًا ماليًا شهريًا يختلف حسب عدد أفراد الأسرة. ففي حالة الأسرة المكونة من فرد واحد، يكون الدعم 105 آلاف دينار عراقي، أما إذا كانت الأسرة مكونة من شخصين، فيكون الدعم 210 آلاف دينار عراقي، وهكذا يزداد مبلغ الدعم كلما زاد عدد أفراد الأسرة أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي لشهر ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم أكثر من مليون شخص. وأكدت الوزارة أنها تقدم هذا الدعم بشكل مستمر كل شهر، بهدف حصر جميع الأسماء ومعرفة الأشخاص المستحقين له، ووصول الدعم إلى الأسر التي تحتاجه بشدّة.