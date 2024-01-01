بعد أن أعلنت شركة “أرامكو” السُّعُودية على موقعها الرسمي مساء الأحد، المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل والغاز في المملكة رفع سعر الوقود، 31 من ديسمبر السابق 2023 وبدء تطبيق سعر البيع للمستهلك بداية من 1 يناير 2024 توسعت عمليات بحث سكان المملكة حول أسعار الوقود الجديدة عبر محرك البحث العالمي جوجل. لكنها أبقت على أسعار باقي المشتقات دون زيادة اعتبارًا من اليوم الأول من العام الجديد.

أسعار الوقود ومشتقات البترول اليوم بالسعودية

أعلنت شركة “أرامكو” السُّعُودية رفع سعر الديزل إلى 15ر1 ريال للتر الواحد بداية من صباح اليوم الاثنين مقابل “75” هللة لسعرة السابق حتي نهاية 2023، في حين أبقت الشركة السعودية “أرمكو” علي أسعار مشتقات البتول واكتفت بتحريك سعر الديزل فقط.

وجاءت الأسعار لشهر يناير 2024 كالتالي:-



وصل سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال.

على أن بلغ السعر من بنزين 95 عند 2.33 ريال.

ارتفع سعر الديزل ليُسجل 1.15 ريال.

وصل سعر غاز البترول عند 0.95 ريال.

الكيروسين سجل 0.93.

أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 هي سقف السعر المحلي للبنزين

يأتي تثبيت أسعار البنزين في السعودية في إطار توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز التي بدأ تنفيذها في 10 يوليو (2021) باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 هي سقف السعر المحلي للبنزين لتخفيف العبئ علي المستهلك المحلي.