موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد 01-01-2024 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الذي ينتظرها عدد كبير من محبي ومشجعي الريدز من شتى أنحاء العالم، والتي من المقرر أن تقام على ملعب آنفيلد مساء اليوم الموافق الإثنين 1 يناير 2024، وإليكم موعد المباراة والقنوات الناقلة ….

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

يستعد فريق ليفربول لملاقاة غريمه نيوكاسل يونايتد أملاً منه في تحقيق نتيجة إيجابية لكي يحافظ على صدارة جدول الترتيب، برصيد 42 نقطة جمعها الفريق من خلال 19 مباراة حقق الريدز الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط، كانت المباراة الأخيرة للفريق عندما أحرز هدفين في شباك بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي، جاء الهدف الأول بواسطة داروين نونيز في الدقيقة 6، والهدف الثاني لديغو جوتا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

فيما يتواجد فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة جمعها الفريق من خلال 20 مباراة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 15 مباراة أخرى، كانت المباراة الأخيرة للفريق عندما تعثر أمام أستون فيلا بهدفين مقايل 3 أهداف.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وتنطلق صافرة الحكم لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايد مساء يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وتعرض مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي وبرفقته عدد من نجوم ومحللي كرة القدم الإنجليزية، ويمكنكم استقبال تردد الفناة من خلال الجدول التالي: