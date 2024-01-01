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“ادفع اللي معاك وقسط الباقي براحتك” رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والشروط اللازمة
رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024
رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024، في ظل ارتفاع الشقق والوحدات السكنية، أعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن طرح وحدات سكنية في عدد من محافظات الجمهورية بتسهيلات في السداد وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024 …
رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024
حيث أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، وذلك تيسيراً على الكثير من الشباب المقبلين على الزواج والابتعاد عن المناطق العشوائية والإزدحام ، وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والتي جاءت كالتالي:
- الذهاب إلى الصفحة الرسمية لوزارة الاسكان والتعمير على الانترنت.
- اضغط على الاسكان الاجتماعي.
- يجب قراءة الشروط والأحكام جيداً
- املأ البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة امامك.
- ادخل الرقم القومي والاسم والبيانات المطلوبة.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ثم اضغط على تسجيل.
- سوف تصلك رسالة تؤكد حالة الطلب سواء بالرفض أو القبول.
شروط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي
وأعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي وهي:
- أن يكون المنقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.
- ألا يكون المتقدم مستفيد من شقق الإسكان الإجتماعي من قبل.
- كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير وإلا سوف يعتبر الطلب لاغي.