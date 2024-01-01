"هااام" انخفاض أسعار الحديد مع بداية العام الميلادي الجديد "هل ينخفض الحديد في مصر 2024؟...

ارتفعت عمليات البحث الأخيرة في محركات البحث من قبل المستثمرين والمستهلكين لمعرفة سعر طن الحديد اليوم حديد عز في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعادن النفيسة والدولار أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن انخفاض أسعار الحديد صباح اليوم الاثنين 1-1-2024 بالأسواق المحلية المصرية، وذلك تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد 2024،

أسباب انخفاض أسعار الحديد بمصر 2024

ويرجع انخفاض أسعار الحديد في بداية تعاملات العام الميلادي الجديد 2024 إلى عده أسباب، منها وفره المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية ما يعرف في علم الاقتصاد بكثرة العرض وقلة الطلب، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة.

أسعار الحديد اليوم 1 يناير 2024

في السطور القليلة التالية نستعرض سعر أشهر مصانع الحديد في مصر والأكثر لتحقيق المبيعات في الأعوام الماضية.

حديد عز في السوق المحلي المصري

سجل سعر طن حديد عز في الأسواق 42800

سعر حديد المصريين للطن الواحد

يبلغ سعر طن حديد المصريين 42 ألف جنيهًا.

سعر طن حديد العتال في الأسواق

وصل الطن الواحد إلى 41 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن حديد عطية

أما عطية فقد سجل 41 ألفًا و300 جنيه.

حديد سرحان

فيمًا يسجل 40 ألفًا و300 جنيه.

ووصل سعر طن حديد العشري في بداية التعاملات الصباحية إلى 40 ألفًا و100 جنيه.

أما سعر طن حديد بيانكو يبلغ الآن 40 ألف جنيه.

سعر حديد مصر ستيل