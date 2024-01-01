أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة| التطبيق من 1- يناير 2024

تزامنًا مع بدء العام الجديد، تم الإعلان رسميًا عن زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا كبيرًا في صفوف المواطنين، الذين يعدون استخدام المترو من وسائل النقل الأساسية في حركتهم اليومية، وينشر لكم البديل الإخباري أسعار تذاكر المترو بعد زيادة الجديدة مع أول أيام العام الجديد 2024.

أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

ووفقًا للزيادات الجديدة، ارتفعت تذكرة قيمتها 5 جنيهات إلى 6 جنيهات فقط، وتكون مخصصة لحوالي 9 محطات.

كما ارتفعت تذكرة فئة 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والتي تشمل الرحلة لحوالي 16 محطة

بينما زادت تذكرة فئة 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا وتصل لـ23 محطة.

وجدير بالذكر أنه تمت إضافة تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها لأكثر من 23 محطة.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.

الزيادة الجديدة لأسعار المترو 2024

ومع ذلك، لم يأتِ هذا الإعلان غير مفاجئ للمواطنين، إذ سبق وأن أشيعت أخبار عن زيادة أسعار التذاكر. وقد أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة عدد المحطات بعد دخول الخطوط الجديدة.

وتسعى إدارة مترو الأنفاق إلى تسهيل عملية شراء التذاكر وتجديدها لدى المواطنين، وذلك عبر تركيب ماكينات TVM المخصصة لبيع التذاكر. وتعتبر هذه الماكينات سهلة الاستخدام ومتوفرة في محطات المترو المختلفة.

وتأمل الإدارة بأن يتمكن المواطنون من استخدام ماكينات TVM بسهولة ويسر، بحيث يتمكنوا من حجز وشراء تذاكرهم بكل يسر وسلاسة، دون عناء أو إزعاج يذكر.