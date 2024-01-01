سبب نقص الضمان المطور هذه الدفعة يناير 1445 وطريقة تقديم الاعتراض وزارة الموارد البشرية

تم اليوم 1 يناير 2024 نزول دعم الضمان الاجتماعي في البنوك، وكذلك تم صرفه للمستفيدين، وفي خلال اليوم بعد صرف دعم الضمان يتساءل الكثيرون عن أسباب نقص دعم الضمان، وسبب نقص الضمان يرجع لعدة أمور سنعرضها من خلال مقالنا كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونبين طرقة تقديم اعتراض على دعم الضمان في حالة وجود أي خلال، أو خطأ.

ما هي أسباب نقص الضمان الاجتماعي المطور؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الأسباب تؤدي إلى نقص قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور، ومن هذه الأسباب ما يلي:

تغير في قيمة دخل الأسرة، والذي يحدد قيمة الدعم بناء عليه، فلذلك يحدث التغير في حالة زيادة راتب رب الأسرة أو أحد التابعين.

حدوث تغير في عدد أفراد الأسرة، لأن قيمة الدعم تحسب بناء عليه أيضا.

عدم الاهتمام بالتحديث الدوري للبيانات، فقد يؤدي ذلك إلى نقصان الدعم أو إيقافه بالكلية.

طريقة تقديم الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمستفيد من دعم الضمان المطور تقديم اعتراض على حالة الأهلية، أو وجود أي خطأ في الدعم المقدم إله وذلك باتباع الخطوات التالية: