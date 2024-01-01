“احسب راتبك” سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق 2023 بعد التعديل

يتساءل العديد من المواطنين في دولة العراق عن موعد زيادة رواتب الموظفين بالمؤسسات الحكومية، حيث اصدر مجلس النواب بالموافقة علي قرار زيادة الرواتب الموظفين وزيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلي ما يقرب من 450000 دينار عراقي، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد الآن أن الدولة شديدة الحرص علي رفع معنويات العاملين بالدولة والقدرة علي تحمل أعباء المعيشة، علما بانة سوف نوفيكم بكافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق

علي الجانب الأخر يبحث المواطنين في العراق عن معرفة سلم رواتب الموظفين الجديد والتعرف عن كم تبلغ رواتبهم بعد الزيادة، كشفت الدولة انه جاري دراسة هذا القرار من قبل وزارة المالية وإصدار الموافقة علية من مجلس النواب، حيث تم الإعلان عن زيادة رواتب الموظفين بالمؤسسات الحكومية بدولة العراق تم رفع هذه الزيادة إلي ما يقرب من 450000 دينار عراقي خاص بالحد الأدنى للأجور.

احسب المرتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة بالعراق 2024

من الجدير بالذكر بانة يتم صرف رواتب العاملين بدولة العراق من تاريخ يوم 24 حتي نهاية الشهر من كل شهر ميلادي، حيث أعلنت الحكومية العراقية عن زيادة رواتب الموظفين بالمؤسسات الحكومية، انه سيتم صرف هذه الزيادة بداية من شهر يناير المقبل 2024.