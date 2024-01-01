الموارد البشرية : طريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان المطور

طريقة تقديم الاعتراض على الضمان المطور يتساءل عنها المستفيدين من الدعم الخاص بالضمان المطور، خاصتا في بداية الشهر لأنة موعد صرف الدعم الخاص بالضمان، وقد يحدث أي خطأ يؤدي إلى إيقاف الدعم أو حدوث نقص فيه أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي ألى الإضرار بالدعم المقدم من البرنامَج، ومن خلال مقالنا نوضح طريق تقديم اعتراض على الضمان المطور.

ما هي طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكن للمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور تقديم اعتراض في حالة ظهور أهلية الاستحقاق “غير مستحَق”، أو لأي أسباب أخرى، وذلك باتباع الخطوات التالي:

الدخول إلى المنصة الخاصة بالموارد البشرية، ثم الضغط على الضمان المطور. سجل دخولك إلى حسابك في الضمان المطور. يمكن تسجيل الدخول الى الضمان بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد الدخول الى حساب الضمان الخاص بك يمكن الاطلاع على أسباب عدم أهليتك. قدم اعتراض على أسباب عد الاستحقاق مرفوقة بالمستندات اللازمة. ثم اضغط على “تسليم الاعتراض”.

يتم مراسلتك عند ظهور نتيجة الاعتراض، ما انه يتم إعطاءك ما نقص من الدعم بأثر رُجْعِيّ.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

لكي تتمكن من الحصول على الضمان المطور لابد من توفر الشروط التالية: