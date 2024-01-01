أخبار التعليم
رسمياً موعد امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024 في العراق لكافة المراحل التعليمية
رسمياً موعد امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024 في العراق لكافة المراحل التعليمية
موعد امتحانات نصف العام في دولة العراق تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية ليكون الطلاب على أهبة الاستعداد لتقديم الامتحانات بشكل جيد، حيث زادت التساؤلات من قبل الطلاب والطالبات عن موعد الامتحانات ليكونوا جاهزين ومتحمسين للدراسة وبذل الجهد من أجل الحصول على أعلى الدرجات، وسنوضح لكم في هذا المقال كافة الأمور المتعلقة بالامتحانات ومواعيدها.
موعد امتحانات نصف العام في دولة العراق سنة 2024
تم الإعلان عن موعد امتحانات نصف العام من قبل وزارة التربية في العراق، وسنذكر لكم في السطور القادمة موعد امتحانات كافة المراحل التعليمية وهي كالآتي:
- موعد الامتحانات الشفهية يكون قبل موعد الامتحانات الكتابية بفترة أسبوع واحد، ويتم تقديم الامتحان الشفهي خلال اليوم الدراسي.
- تم تحديد موعد الامتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية في يوم 25 شهر يناير وتنتهي في 31 من الشهر ذاته.
- أما بالنسبة لموعد الامتحانات للمرحلة الثانوية فستبدأ بتاريخ 21 شهر يناير وتنتهي في 31 من الشهر ذاته.
- وقد تم تحديد موعد الامتحانات للطلاب المؤجلين في الأسبوع الثاني بعد بدء الدوام، وتكون مدة تقديم الامتحانات خلال أسبوع واحد.
- وأكدت الوزارة على أن يوم السبت يكون من ضمن أيام تقديم امتحانات نصف العام.
ما هو موعد العطلة الرسمية للطلاب في دولة العراق
تم تحديد موعد العطلة الرسمية لكافة المراحل الدراسية من قبل وزارة التربية العراقية لذلك سوف نشرح للجميع اليوم أهم التفاصيل المتعلقة بها كما يلي:
- حيث أعلنت الوزارة أن 1 من شهر فبراير هو أول يوم في العطلة في دولة العراق بعد الامتحانات المقررة لنصف العام الدراسي.
- كذلك التي تستمر حتى 15 من شهر فبراير 2024 بموافقة من خلال وزارة التربية والتعليم في دولة العراق لكافة المراحل التعليمية.