تأجيل الصرف.. العمل تُعلن زيادة رواتب المتقاعدين 500 ألف دينار عراقي

أعلنت وزارة العمل العراقية بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد عن زيادة رواتب المتقاعدين لنحو 500 ألف دينار عراقي، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء العراقي، إضافة إلى أنه تم تأخير عمليات الصرف لهذا الشهر نظرًا لأن اليوم الأثنين الموافق 1 يناير 2024 عُطلة رسمية في البنوك العاملة في الدولة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث إن صرف الرواتب تبدأ من غدًا الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، ليتمكن الجميع من الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الألي المتواجدة على مستوى الدولة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

وفي نفس السياق، أكد رئيس هيئة التقاعد، حسام عبد الستار، أن صرف رواتب المتقاعدين يوم مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في الدولة، وفي حالة وجود إجازة يتم العمل على تعديل الموعد الرسمي من أجل الحصول على الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في مختلف المحافظات العاملة في الدولة، على أن يُراعي بأن الصرف يشمل الزيادة الأخيرة التي وصلت قيمتها إلى 500 ألف دينار عراقي.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-