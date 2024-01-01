موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديل لشهر يناير 2024 وزيادة رواتب التقاعد بقيمة 100 ألف دينار

يتساءل الكثير من المتقاعدين الآن بعد تأخر صرف الراتب التقاعدي اليوم عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديل ، حيث قال البعض أنها سيتم صرفها يوم الثلاثاء مساء هذا اليوم نقلًا عن بعض الصحف العراقية، بينما صحفًا أخرى أعلنت عن تأجيل الصرف ليوم الأربعاء فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الخبر وكم قيمة الراتب بعد الزيادة، فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديل

اليوم هو الأول من الشهر الميلادي ولم تنزل رواتب المتقاعدين بعد في العراق، ويتساءل البعض عن موعد الصرف، وذلك بعد التأخير، وأخذوا يتساءلون عن الموعد، هل يكون يوم الثلاثاء أم يوم الأربعاء؟ حيث اعتقد البعض أن يوم الاثنين يوم إجازة وبالتالي تقرر التأجيل ليوم الثلاثاء، بينما آخرين اعتقد بأن الرواتب سوف تنزل يوم الأربعاء بسبب الجرد السنوي، وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد المُرجح لصرف الراتب ولكن بكل تأكيد إن لم ينزل الراتب مساء يوم الثلاثاء غدًا، سيتم الصرف يوم الأربعاء للموظفين المتقاعدين، وعلى الأغلب ينزل الراتب مساء الثلاثاء 2 يناير 2024.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وضحنا لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديل، حيث الموعد المُرجح مساء يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، وعن رواتب المتقاعدين، فهي بها زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، حيث ارتفعت قيمة الرواتب والحد الأدنى من 400 ألف دينار عراقي لمبلغ 500 ألف دينار عراقي.

ويمكن الدخول إلى وزارة المالية العراقية، ومن ثم الاستعلام عن الراتب وإدخال البيانات الخاصة بالمتقاعد، وبعدها سيظهر لك قيمة الراتب بعد الزيادة، حيث الزيادة في معاشات التقاعد تبدأ مع تطبيق قانون العمل الجديد، لذا انتظروا هذه الزيادات.