نتائج نظام نور: احصل على نتائج جميع المراحل التعليمية عبر نظام نور

نظام نور من الأنظمة التي ساهمت في تطور العملية التعليمية بشكل كبير، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة بإنشاء النظام ليقدم للطلاب وأولياء المور العديد من الخِدْمَات التي توفر عليهم الوقت، وتجعل أولياء الأمور يتابعون مستوي أبنائهم الدراسي بشكل مستمر، ومن أهم ما يقدمه نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب، والتي نبينها من خلال الأسطر التالية.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445

يمكنك الاطلاع على نتائج الطلاب عبر نظام نور لجميع المراحل الدراسية وجميع الفصول أيضا من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور، حيث يمكنك التسجيل باستخدام رَقَم الهُوِيَّة الخاص بولي الأمر وكلمة السر. الانتقال إلى قسم النتائج الدراسية، واختر النتائج الدراسية. بعد الدخول على النتائج الدراسية، قم بالدخول على نتائج الفصل الدراسي الأول، ثم اضغط على نتائج الطلاب. يطلب منك إدخال الهُوِيَّة الوطنية للطالب، ثم اضغط بحث. يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها على الملفات الخاصة بك.

طريقة الاستفادة من نظام نور والاطلاع على النتائج

لكي تتمكن من الاستفادة من نظام نور والاطلاع على كافة المعلومات عليه لابد من توفر الأمور التالية:

يجب أن يكون لدى ولي الأمر حساب على نظام نور حتى يتمكن من الاستعلام عن نتائج الطلاب.

يجب إدخال البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح، بما في ذلك رَقَم الهُوِيَّة واسم الطالب.

ربما يستغرق تحميل النتائج على النظام بعض الوقت لوجود العديد من صور البحث على النظام، لذلك لابد من المحاولة اكثر من مرة، واختيار الأوقات المناسبة للبحث بعديا عن الضغط.