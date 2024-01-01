هسه منصة مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023/2024 الوجبة الأخيرة في العراق

منصة مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023/2024، حيث أتاحت وزارة العمل رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق لعموم المحافظات، وخصوصاً لأنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وبعدما تم الإعلان عن الوجبة السادسة والتي تعد الوجبة الأخيرة بالعام 2023 ميلادية، لذلك يوجد هناك حالة من الترقب لموعد إعلان الوجبة الجديدة والأخيرة والتي سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2023/2024

يمكن للمواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن شمول الوجبة الأخيرة لاسماؤهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط منصة مظلتي.

وبعدها قم بالنقر على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وبعدها يتم الضغط على الوجبة والدفعة وتحديدها.

ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام.

يتم تحميل كشوف المشمولين بالرعاية بصيغة pdf.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يبحث الكثير من المواطنين عن الرابط الرسمي الخاص بالاسماء التي تم قبولها بالرعاية الاجتماعية، حيث أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، عبر موقع وزارة العمل العراقية برقم البطاقة، حيث سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عمليات فرز الطلبات المقدمة من المواطنين.

والجدير بالذكر أن مبلغ الرعاية الاجتماعية يبدأ من 105 دينار عراقي، ويزيد على حسب عدد الأفراد بحيث يكون راتب الشخصين من المنحة هو 210 ريال سعودي، حيث ستكون الدفعة القادمة لشهر يناير التي سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع هي الأخيرة، حيث أنها ستضم عدد كبير من المواطنين العراقيين المحتاجين لهذا الدعم.