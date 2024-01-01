بعد الزيادة الجديدة|.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يناير 2024

يسعى العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات في العراق لمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر 2023، خاصة بعد إعلان وزارة المالية العراقية عن الزيادات الجديدة التي ستُطبق اعتبارًا من يناير 2024، يمكنكم متابعة موقعنا، للحصول على المعلومات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق مع التحديثات الجديدة من وزارة المالية العراقية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية في العراق عن تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، حيث من المتوقع أن يتم صرفها في اليوم الأول من يناير 2024، والوزارة أكدت أن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين لعام 2023 تبلغ 100 دينار عراقي، ويتم صرف الرواتب في الأول من كل شهر الميلادي، باستثناء حالة وجود عطلة رسمية حيث يتم تغيير موعد الصرف.

المستندات المطلوبة للحصول علي رواتب المتقاعدين

يتعين على المواطنين في العراق تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وكذلك نسخة من سجل العائلة.

ونسخة من شهادة الميلاد.

ونسخة من عقد الزواج.

وأيضًا نسخة من تعريف الراتب.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023

بعد أن قدّمنا لكم جدول صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق لعام 2023، يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن رواتبهم عبر اتباع الخطوات التالية:

1. قم أولاً بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

2. انقر على خيار “استعلام عن رواتب المتقاعدين 2023”.

3. أدخل جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية الوطنية وغيرها.

4. اضغط على كلمة “استعلام”.

5. ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر أمامك.