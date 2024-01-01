“شكله هيركب الصاروخ” ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في هذه المناطق

بحث متواصل ويومي من قبل المواطنين والمواطنات بالعراق عن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خصوصًا بعد ارتفاع الدولار بشكل طفيف في عدد من الأقضية، وبالأخص أربيل عاصمة كوردستان وأسواق بغداد، وفي تقرير اليوم نرصد لكم تقرير كامل حول الأسعار اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم في بغداد وأربيل ارتفاع بسيط في أسعار الصرف مقابل الدينار العراقي، حيث وضحت بعض الصحف العراقية أن الأسعار ارتفعت مع فتح بورصتي الحارثية والكفاح وهما من البورص الرئيسية في العاصمة بغداد، حيث سجلت الأسعار اليوم ما يلي:

أسعار اليوم سجلت مبلغ 152250 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

أسعار أمس الأحد سجلت مبلغ 152150 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أسعار الدولار اليوم في محال الصرافة

كما وضحنا لكم أن هُناك ارتفاع طفيف ومُلاحظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وبالنسبة لأسعار محلات الصرافة في بغداد وأربيل، فهي على النحو التالي:

في بغداد جاءت كالتالي: سعر البيع 153250 دينار أمام 100 دولار. سعر الشراء 151250 دينار أمام 100 دولار.

في أربيل جاءت كالتالي: سعر البيع جاء اليوم بقيمة 152300 دينار أمام 100 دولار. سعر الشراء سجل اليوم مبلغ 152200 دينار أمام الـ 100 دولار.



والجدير بالذكر أن أسعار الصرف متغيرة على مدار الساعة، ومرة ترتفع ومرة أخرى تنخفض، كما أن السعر في مكان ما يكون بسعر ما، بينما في مكان آخر بسعر ثاني، وتابعوا معنا في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو تغيرها من الأساس مرة أخرى سنوافيكم.