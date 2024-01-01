برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف واعد أهم شروط الإلتحاق بالبرنامج وموعد التقدم

أعلن برنامَج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح باب التقديم في أولى برنامَج الابتعاث المبتدئ في التوظيف والمقدم من شركة الصافي دانون بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يعد احد أهداف برنامَج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومن خلال برنامَج ابتعاث يتم تأهيل الكوادر التي تصبح على رأس المنشاءات، وتم ضع مجموعة من الشروط للالتحاق بالبرنامج نتعرف عليها من خلال الأسطر التالية.

شروط الالتحاق ببرنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف واعد

وضع برنامَج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف مجموعة من الشروط للالتحاق به تتضمن ما يلي:

حصول المتقدم على الجنسية السُّعُودية. حسن سير المتقد للبرنامج. أن يلتزم بنمط الدراسة المحدد في كل مسار. يشترط الانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث. اجتياز معايير المفاضلة، حسب الشروط التي وضعت من شركة الصافي دانون. لا يسمح ابتعاث من على رأس بَعثة الآن، ولكن يسمح له بالتقديم. حصول المتقدم على بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (هندسة كهربائية – هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية). حصول المتقدم على درجة 5 في IELTS، أو درجة TOEFL IBT 51، أو TOEFL PBT 466، أو درجة STEP 67. المعدل التراكمي يتراوح ما بين (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

ما هي برامج شركة الصافي دانون ضمن مسار واعد

تقدم شركة الصافي دانون ضمن مسار واعد البرامج التالية:

برنامَج الإشراف على الإنتاج.

برنامَج هندسة تشغيل المُعِدَّات.

متى موعد التقديم على برنامَج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف واعد

يتاح التقديم في برنامَج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف واعد من يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/07/02هـ الموافق 2024/01/14م.