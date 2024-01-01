التربية العراقية تقرر|.. موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق وموعد العطلة الرسمية للطلاب

تحدد وزارة التربية والتعليم في العراق موعد إجراء امتحانات منتصف العام 2024، ونتيجة لذلك، قام المئات من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر الإنترنت للتحقق من مواعيد الاختبارات وفقًا للجدول الزمني للوزارة، والبيان الرسمي الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني يشير إلى اكتمال عملية رفع مستوى الاستعداد لجميع الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الوزارة تستعد للاختبارات نصف السنة في العراق 2024

وكذلك حرصت وزارة التربية العراقية على إيصال جميع المدارس في جميع محافظات البلاد إلى درجة الاستعداد الكامل لقبول الطلاب والطالبات في انتخابات منتصف العام وكجزء من هذه الاستعدادات، تم تنظيف الممرات وإعدادها وتخصيص أرقام تسلسلية لها حتى يتمكن كل طالب من العثور على مكانه بسرعة.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

يستعد الطلاب حاليًا لامتحانات منتصف العام، بعد أن تم توضيح مواعيد وجدول الاختبارات الرسمية لجميع الصفوف من قبل وزارة التربية العراقية، فيما يلي الجدول الزمني:

– امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية: تبدأ في 30 سبتمبر وتستمر حتى 8 يونيو.

– اختبارات المرحلة المتوسطة: تبدأ في 30 سبتمبر وتستمر حتى 8 يونيو.

– امتحانات التعليم الثانوي: تبدأ في 30 سبتمبر وتستمر حتى 8 يونيو.

– اختبارات الفصل الدراسي الأول: تبدأ في 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير.

– امتحانات نهاية العام: تبدأ في 21 مايو وتستمر حتى 3 يونيو.

الموعد الرسمي لعطلة الطلبة العراقيين 2024

فيما يلي جدول العطلات المدرسية الرسمية للتلاميذ خلال العام الدراسي:

– العطلة الشتوية: تبدأ في 24 ديسمبر وتمتد حتى 12 يناير.

– عطلة الربيع: تمتد من 19 مارس إلى 30 مارس.

– العطلة الصيفية: تبدأ في 9 يونيو وتمتد حتى 2 سبتمبر.

حرصت وزارة التربية العراقية على تأهيل جميع المدارس في مختلف محافظات البلاد بشكل كامل لاستقبال الطلاب والطالبات خلال انتخابات منتصف العام، تضمنت هذه الجهود تنظيف الممرات، إعدادها، وتخصيص أرقام تسلسلية لضمان سهولة تحديد مواقع الطلاب بسرعة.