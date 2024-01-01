:ببدلة وشياكتك هتغطي على الشغل:بمرتبات تصل ل14 الف جندي احصل على وظيفة في شركات البترول الآن.. مبروك حظك

وظائف شركات البترول تعلن شركات البترول كل فترة عن حاجتها الشديدة لعدد من الموظفين حديثي التخرج، وذلك من أجل العمل في المقر الأساسي للشركة أو في بعض الحقول المختلفة للشركة، ولم تطلب شركة البترول خبرة مسبقة من أجل العمل في هذه الشركة، ولكنها وضعت عدة شروط آخرة سوف نوضحها في السطور الآتية، بالإضافة إلى توضيح بعض الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى الأماكن المتاح فيها العمل.

الشروط المطلوبة للتقديم بالشركة العامة للبترول

لقد قامت شركات البترول بتحديد بعض الشروط المتعلقة بالتقديم، وتأتي أهم هذه البنود في أن يقوم المتقدم بإحضار ما يفيد أنه أدى الخدمة العسكرية أو اُعفى منها بشكل نهائي وذلك خاص بالشباب، أما بالنسبة للنساء وضروري إرفاق ما يفيد أداء الخدمة العامة.

كما أنه الزامي أن يجتاز المتقدم التدريب المقرر له لمدة عام كبداية له كادر مستوى أول، فضلا عن الحوافز والبدلات الأخرى، وشرط أساسي حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة قسم البترول وأن يكون تقديره العام لا يقل عن جيد، وأن يكون خريج دفعة ٢٠١٩ وما بعدها، بالإضافة إلى تقديم صورة من كارتبة المهندسين ويجب أن يكون ساري المفعول، بالإضافة إلى نسخة من شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، وأيضا المؤهل الدراسي.

الوظائف المطلوبة الشركة العامة للبترول

مهندس بترول معالجة، ومهندس بترول حفر، مهندس بترول سلامة، ومهندس بترول صيانة، ومنها بترول إنتاج، كما أن المحافظات المتاح فيها العمل هي محافظة السويس، ومحافظة المنوفية، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة دمنهور، و محافظة بورسعيد، ودمياط.